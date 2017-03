Wish Upon: trailer e poster per il nuovo horror con Joey King

Broad Green Pictures ha diffuso in rete un nuovo trailer piuttosto breve ed un poster per l'horror, che vedrà la giovanecome protagonista. Trovate entrambi dopo il salto.

Wish Upon è incentrato su Clare Shannon (King), una liceale vittima di bullismo, ignorata dalla sua prima cotta e con un rapporto conflittuale con il padre (Ryan Philippe). Tutto questo a dodici anni dal suicidio della madre. Tutto cambia il giorno in cui Clare entra in possesso di una scatola magica che promette di esaudire sette desideri del proprietario. Peccato che ogni desiderio abbia un prezzo da pagare...

Diretto da John R. Leonetti (Annabelle), la pellicola arriverà nelle sale cinematografiche statunitensi questo luglio.