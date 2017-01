Wish Upon: la pellicola horror-thiller con Joey King ha una data di uscita

La casa di produzioneha appena annunciato la data di uscita ufficiale nelle sale cinematografiche statunitensi della pellicola intitolata, che vedrà nei panni della protagonista la giovane attricee che attualmente sta terminando i lavori nella città da Toronto.

La data comunicata per il debutto del film sui grandi schermi è il 30 giugno 2017. La pellicola è diretta da John Leonetti ed è incentrata sulla vita della diciassettenne Clare Shannon (Joey King).

Dodici anni dopo aver scoperto il suicidio della madre, la ragazza è vittima di bullismo a scuola, alle prese con un difficile rapporto con il padre Jonathan (Ryan Phillippe) e ignorata dalla sua prima cotta. Tutto ciò cambia quando il padre torna a casa con una vecchia scatola la cui iscrizione promette di concedere al suo proprietario sette desideri. Mentre Clare è inizialmente scettica, non può fare a meno di essere sedotta dai suoi poteri oscuri, soprattutto perché la sua vita migliora radicalmente con ogni desiderio. Clare ha finalmente la vita che ha sempre voluto e tutto sembra perfetto - fino a quando le persone più vicine a lei iniziano a morire in modi violenti dopo ogni desiderio. La protagonista si rende conto che deve liberarsi della scatola, ma non è disposta a rinunciare alla sua nuova vita che la porterà lungo un sentiero oscuro e pericoloso.

Wish Upon vede nel cast anche Ki Hong Lee, Mitchell Slaggert, Shannon Purser, Sydney Park, Kevin Hanchard e Sherilyn Fenn. Il film è stato scritto da Barbara Marshall e diretto da Leonetti.