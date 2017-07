Wish Upon: online un nuovo video dell'horror di John R. Leonetti

Broad Green Pictures ha rilasciato online un nuovo video di Wish Upon , nuovo horror di John R. Leonetti, con protagonista Joey King, da oggi distribuito nelle sale cinematografiche statunitensi. Il video vede i membri del cast parlare del terribile male che si cela nella trama del film, scritto dalla sceneggiatrice Barbara Marshall.

Wish Upon racconta la storia della diciassettenne Clare Shannon, appena sopravvissuta all'inferno del liceo, insieme ai suoi amici Meredith e June. Quando il padre le regala una scatola musicale che si dice possa esaudire i desideri del proprietario tutto sembra diventare perfetto. Fino a quando le persone accanto a lei iniziano misteriosamente a morire.

Il cast di Wish Upon è composto da Joey King, Ryan Phillippe, Ki Hong Lee, Mitchell Slaggert, Shannon Purser, Sydney Park, Kevin Hanchard e Sherilyn Fenn.