Wish Upon: ecco il nuovo motion poster dell'horror del regista di Annabelle

, il nuovo atteso film horror di, regista di, arriverà questa estate nei cinema degli Stati Uniti e la promozione della pellicola ci fornisce ora un nuovo esclusivo motion poster che non mancherà di elettrizzare i fan! Lo trovate subito dopo il salto.

Wish Upon avrà un cast composto da Joey King, Ryan Phillippe, Ki Hong Lee, Mitchell Slaggert, Shannon Purser, Sydney Park, Kevin Hanchard e Sherilyn Fenn. Il film è stato sceneggiato da Barbara Marshall (Viral) e prodotto da Sherryl Clark (Cloverfield).

Wish Upon è il nuovo thriller del regista di Annabelle, nel quale seguiremo la vita della 17enne Clare Shannon (Joey King), che è appena sopravvissuta insieme ai suoi amici Meredith (Sydney Park) e June (Shannon Purser) a quello che rappresenta l'inferno per tutti gli adolescenti: la scuola superiore. Così, quando suo padre (Ryan Phillippe) le regale una vecchia scatola musicale con un'iscrizione che promette di esaudire tutti i desideri del proprietario, Clare pensa che non ci sia niente da perdere. Clare esprime il suo primo desiderio e, a sorpresa, si avvera. Finalmente, ottiene tutto quello che ha sempre desiderato: il denaro, la popolarità e il suo ragazzo dei sogni. Tutto sembra perfetto, finché le persone più vicine a lei non cominciano a morire in modi spaventosi e orribili. Ora, con il sangue di queste morti sulle sue mani, Clare deve liberarsi della scatola, prima che costi a lei e a tutti quelli che ama il prezzo finale.

Wish Upon sarà distribuito da Broad Green Pictures nelle sale cinematografiche statunitensi a partire dal 14 luglio 2017.