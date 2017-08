Winnie The Pooh live-action: Brad Garrett entra nel cast

Il nuovo live-action Disney che narra di come sia venuto alla luce il personaggio di Winnie The Pooh , aggiungealla già folta schiera di attori conosciuti presenti nella pellicola.

Il suo sarà un ruolo di certo molto amato. Darà la voce a Ih-Oh, l'asinello (nome originale Eeyore)

Nel cast di del live-action ci sono già Ewan McGregor nei panni di un Christopher Robin cresciuto, Hayley Atwell che interpreterà sua moglie, Bronte Carmichael sarà invece la loro bambina. L'unico altro membro del cast di cui siamo certi è Mark Gatiss, che interpreterà il capo rompiscatole di Christopher.

Il film ruoterà intorno alle vicende che accadono proprio a Christopher Robin, cresciuto e con una famiglia sua, che lascia i 100 acri dove ha trascorso l'infanzia, la casa del suo passato. Troppo disincantato e pieno dei problemi della vita, non riesce più ad essere allegro e spensierato come da bambino. Ed è allora che i personaggi della sua gioventù, in primis proprio Pooh, andranno a trovarlo...

La sceneggiatura è scritta da Allison Schroeder e il film sarà diretto da Marc Foster (World War Z/Quantum of Solace).