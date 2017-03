Winchester: iniziano le riprese del film horror sulla casa infestata

Laha annunciato oggi che sono ufficialmente iniziate le riprese del suo prossimo thriller soprannaturale, intitolato. La produzione del film avrà luogo a Melbourne, in Australia, prima di trasferirsi alla realedi San Jose, situata in California.

Il film prende inizio dalla vera storia dell’ereditiera Sarah Winchester (Helen Mirren), la quale si era convinta di essere perseguitata dalle anime uccise per mano di tutti i fucili a ripetizione Winchester prodotti dalla celebre compagnia omonima. Dopo la morte improvvisa di suo marito e del figlio, si convinse di essere stata maledetta dopo essersi consultata con una medium, e si impegnò per 24 ore al giorno, sette giorni alla settimana, nella costruzione di un enorme palazzo progettato per tenere a bada gli spiriti maligni. Grazie a un sistema intricato di porte, finestre e scale costruite apparentemente senza senso pensava di poterli così confondere. Ma quando lo scettico psichiatra di San Francisco Eric Price (Jason Clarke) viene inviato alla tenuta per valutare lo stato mentale della donna, scopre che la sua ossessione non è poi così folle, dopotutto, e che qualcosa sembra davvero celarsi nell’oscurità di quella abitazione. Winchester porterà il pubblico all'interno della labirintica casa che si ritiene essere uno dei luoghi più infestati del mondo.

Il cast del film scritto e diretto da Michael e Peter Spierig (Predestination) include la vincitrice del premio Oscar Helen Mirren (The Queen, Eye in the Sky) e Jason Clarke (L'alba del pianeta delle scimmie, Zero Dark Thirty), oltre a Sarah Snook (The Dressmaker, The Glass Castle) e Angus Sampson (Insidious, la serie TV Fargo)

La Blacklab Entertainment di Tim McGahan e la Imagination Design Works di Brett Tomberlin stanno producendo la pellicola horror, con Tobin Ambrust, Andy Trapani, Toni Lianos, Brian Gilbert, Marc Shipper e Simon Oakes impegnati anche nel ruolo di produttori esecutivi.