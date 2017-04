Wilson: Woody Harrelson protagonista del divertente trailer ufficiale italiano

Laha rilasciato online il primo trailer ufficiale in italiano di, adattamento cinematografico interpretato dadell'omonima e premiata graphic novel di

Scritto dallo stesso Clowes e diretto da Craig Johnson, il film racconterà di Wilson, un misantropo, solitario e nevrotico uomo di mezz'età che scoprirà improvvisamente di avere una figlia di cui non conosceva minimamente l'esistenza. Si rivolgerà all'ex moglie Pippi (Laura Dern) per aiuto, in modo da poter incontrare la ragazza ed entrare in contatto con il suo modo.



Wilson vedrà nel cast anche Judy Greer, Cheryl Hines e Margot Martindale, per un'uscita prevista nelle nostre sale il prossimo 20 aprile.