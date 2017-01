Wilson: ecco il nuovo trailer!

, il film tratto dalla graphic novel scritta da, verrà presentato ufficialmente alquesta Domenica., quindi, ha pubblicato un nuovo trailer per la pellicola, disponibile in fondo alla notizia. Buona visione!

Il film vanta un attore protagonista di livello come Woody Harrelson (The Hunger Games, True Detective), che interpreterà proprio Wilson, un misantropo solo, nevrotico ed esilarante che si riunisce con la sua vecchia moglie, Laura Dern, e con la figlia che non pensava di avere, Isabella Amara.

La sceneggiatura è stata adattata dallo stesso Daniel Clowes, analogamente a quanto successo per il suo precedente lavoro, quel Ghost World del 2001 portato al cinema da Terry Zwigoff. Wilson, invece, sarà diretto da Craig Johnson e arriverà al cinema a Marzo. Il trailer è disponibile, come sempre, in fondo alla notizia. Buona visione!