Wilson: arriva in rete un nuovo trailer per la pellicola con Woody Harrelson

E' stato da poco rilasciato un nuovo trailer Geen Band che ci presenta l'adattamento didella graphic novel diche porta il titolo die che vedein azione come un antieroe misantropo. Come sempre, potete gustarvi il simpatico video dopo il salto.

La Fox Searchlight, dopo il primo trailer Red Band, ha condiviso questo nuovo filmato per l'imminente pellicola presto sui grandi schermi.

Woody Harrelson sarà il protagonista che fa un ultimo tentativo di ristabilire un contatto con la sua ex moglie drogata, impersonata da Laura Dern e improvvisamente scopre che ha avuto una figlia con lei. Il film vede nel cast anche Judy Greer, vista recentemente in Jurassic World, Ant-Man e Tomorrowland e Cheryl Hines, apparsa in Curb Your Enthusiasm.

Wilson farà il suo debutto nelle sale cinematografiche statunitensi nel corso del mese di marzo.