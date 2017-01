Will Smith e Tom Hanks in lizza per il film in live-action di Dumbo

Deadline svela che l'attore(Suicide Squad) potrebbe entrare nel cast dell'adattamento cinematografico in live-action di, sviluppato per la Walt Disney Pictures e che sarà diretto da

Secondo Variety, Smith dovrebbe dare il volto al proprietario di uno zoo che, insieme ai suoi figli, diventa amico di Dumbo; nel frattempo è stato annunciato che anche Tom Hanks è in lizza per un ruolo da villain nel film, ma la sua presenza non è ancora scontata e le trattative sono in coros.

Ehren Kruger ha sritto la sceneggiatura e produrrà la pellicola con Justin Springer.

Dumbo è solo l'ultimo, in ordine di tempo, tra gli adattamenti cinematografici in live-action sviluppati dalla Disney. Ricordiamo Alice in Wonderland e relativo sequel, Il Libro della Giungla, Cenerentola ed il prossimo La Bella & La Bestia, mentre in preparazione ci sono film su Crudelia De Mon, Winnie the Pooh, Peter Pan, Mulan e Trilli, tanto per citarne alcuni.

Dumbo non ha ancora una data di uscita ufficiale.