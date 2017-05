Will Ferrell & Jason Momoa protagonisti di una nuova commedia

Cosa hanno in comune l'attore comicoed il prossimo Aquaman,? Semplice, i due saranno i protagonisti di una nuova commedia in lavorazione attualmente alla Paramount Pictures, svela l'autorevole Deadline.

La commedia non ha ancora un titolo ma è descritta come un incrocio impazzito tra Galaxy Quest e Ocean's Eleven, con due star d'eccezione: Will Ferrell (Anchorman) e Jason Momoa (Justice League). Secondo il sito, la commedia vedrà l'ormai ex star della televisione, interpretato da Ferrell, riunirsi con il suo "figlio televisivo" Momoa, diventato, nel tempo, una grande celebrità.

Nicholas Stoller produrrà il progetto. Attualmente la Paramount non ha ingaggiato nessun regista né ha fissato una data di uscita per questo progetto.