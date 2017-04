Widows: Robert Duvall ufficialmente nel cast del nuovo film di Steve McQueen

E dopo l'arrivo di, ecco che oggiriporta che èl'ultimo in ordine di tempo a entrare ufficialmente nel cast di, nuovo film diretto da) che vedrà protagonista

Il progetto è l'adattamento cinematografico dell'omonima miniserie britannica di Lynda La Plante andata in onda nel 1983. Co-scritto dallo stesso McQueen e da Gyllian Flynn (L'Amore bugiardo), la storia di Widows vedrà protagoniste le mogli di tre rapinatori morti durante un colpo andato male che uniranno le forze per portare a termine "il lavoro" dei compagni ormai defunti.



Nel cast del film troveremo anche Michelle Rodriguez, Cynthia Erivo e Liam Neeson. L'ultima parte consistente e importante di Duvall è stata quella del giudice Palmer in The Judge al fianco di Robert Downey Jr, ruolo che gli è valso anche una candidatura agli Oscar come Miglior Attore non Protagonista.