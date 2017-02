Widows: Michelle Rodriguez si unisce a Viola Davis per il film di Steve McQueen

Da pochi istanti, è stata confermata la notizia secondo cui l'attrice, che tutti ricordiamo soprattutto grazie al franchise di, si unità al cast della pellicola intitolata, in cui reciterà al fianco della nominata agli Oscarsotto la regia di

La scrittrice Gillian Flynn parteciperà alla stesura della sceneggiatura con McQueen, sulla base della miniserie britannica del 1983 scritta da Lynda LaPlante (Prime Suspect).

La storia inizia quando quattro rapinatori armati vengono uccisi nel corso di una rapina andata male. Saranno le loro vedove a ritrovarsi e ad unirsi per mettere a punto il piano del prossimo colpo.

Iain Canning e Emile Sherman della See-Saw Films, che hanno prodotto il film di McQueen intitolato Shame, produrranno il film insieme a McQueen. Film4 co-finanzierà il progetto.

Widows segna il primo film di McQueen da quando ha vinto il premio come Miglior Film per 12 Anni Schiavo nel 2014.

La Rodriguez, che si è fatta un nome con il ruolo di Letty nel Fast and Furious franchising, ha recitato in film di successo come Avatar, Resident Evil e Resident Evil: Retribution. Ulteriori crediti comprendono Girlfight, SWAT e Battle: Los Angeles.