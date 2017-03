Widows: Liam Neeson nel prossimo film di Steve McQueen?

Il prossimo film del regista candidato al, tratto da una serie televisiva inglese degli anni '80, potrebbe contare sulla presenza di, oltre alla già confermata

Il 2018 sarà l'anno del ritorno di Steve McQueen. Il regista inglese, dopo aver sfiorato la statuetta per la miglior regia nel 2013 con 12 Anni Schiavo, tornerà l'anno prossimo con Widows, film scritto da Gillian Flynn (Gone Girl) e tratto da una serie tv prodotta in Inghilterra negli anni '80.



Dopo essersi assicurate le prestazioni di Michelle Rodriguez (The Fast and the Furious), Cynthia Erivo e della novella attrice da premio Oscar Viola Davis (migliore attrice non protagonista per Barriere), l'attore recentemente apparso nel discusso Silence di Scorsese, Liam Neeson, è stato contattato per entrare a far parte di un cast che, basandosi sull'esempio della serie originale, dovrebbe essere composto maggiormente da donne.