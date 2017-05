Widows: anche Garret Dillahunt nel cast del film con Colin Farrell e Liam Neeson

(12 anni schiavo) si unisce a(Apocalypse Now),(Schindler’s List),(Animali fantastici e dove trovarli) e(Le Regole del delitto perfetto) nel prossimo film del regista

Widows era una miniserie britannica iniziata nel 1983 dall'attrice/sceneggiatrice Lynda La Plante e McQueen ha deciso di portare sul grande schermo l'adattamento della storia. Il film sarà co-scritto da McQueen con Gillian Flynn di Gone Girl. Nel film ci saranno anche Michelle Rodriguez (The Fast and the Furious) e Cynthia Erivo (Mr. Selfridge).

Nella serie tre ladri vengono uccisi durante un colpo e le loro vedove, con l'aiuto di una quarta donna, cercano un modo per finire il "lavoro" che i mariti hanno fallito.

Nel 2002 la serie venne rifatta per il mercato americano, con una trama completamente stravolta. Invece di una rapina armata tradizionale, le donne si ritrovano a dover rubare un famoso dipinto. Le attrici erano in quel caso: Mercedes Ruehl nei panni di Dolly Rawlins, Brooke Shields era Shirley Heller, Rosie Perez ( Linda Perelli, e N’Bushe Wright interpretava Bella O’Reilly.

Widows, versione McQueen, uscirà nelle sale americane il 16 novembre 2018.