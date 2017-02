Widows: anche Daniel Kaluuya si unisce al cast del film di Steve McQueen

Deadline riporta chesi unirà presto al cast di, il prossimo thriller diispirato a una serie tv. L’attore è protagonista di, l’horror direcentemente uscito nei cinema statunitensi che sta registrando un’ottima risposta da parte del pubblico e recensioni molto positive della critica.

Get Out si sta rivelando uno dei pochi film horror in grado di vantarsi di una percentuale al 100% positiva su Rotten Tomatoes, e sembra che molto del merito vada anche al protagonista Daniel Kaluuya. Non è quindi una sorpresa che questo giovane attore sulla cresta dell’onda sia stato subito opzionato per il film di Steve McQueen, e varrà la pena seguire da vicino la sua carriera futura.

Widows è basato sull’omonima miniserie inglese del 1983 scritta dall’autore di Gone Girl Gillian Flynn. La pellicola è incentrata sulle conseguenze di una rapina fallita, nella quale quattro rapinatori armati sono stati uccisi, lasciando le loro vedove in balia di se stesse fino a che non uniranno le forze per uscire dalla loro disastrosa situazione. Kaluuya si unirà alla da poco premio Oscar Viola Davis (Fences), Michelle Rodriguez (The Fate of the Furious), André Olanda (Moonlight), Cynthia Erivo (Mr Selfridge) ed Elizabeth Debicki (Guardiani della Galassia Vol. 2). Daniel Kaluuya sta attualmente girando Black Panther, in cui interpreta W'Kabi, un confidente di T'Challa, cui presta il volto Chadwick Boseman.