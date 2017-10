Where's The Money: il red band trailer della commedia con King Bach e Logan Paul

È stato rilasciato in queste ultime ore online il red band trailer ufficiale di, nuova commedia made in U.S.A. in stileche vedrà protagoniste le star del web

King Bach vestirà nel film i panni di Del, un ragazzo venuto su troppo in fretta dalla South Central Los Angeles e "addestrato" alla dura vita da strada dal padre e dallo zio. Del ruba così un milione di dollari insieme ad altri due complici per poi nasconderlo nel seminterrato di un vecchio rudere, che scoprirà presto ospitare una confraternita di bianchi in un quartiere gentrificato.



Where's The Money diretto da Scott Zebielski vedrà nel cast anche Mike Epps, Terry Crews, Allen Maldonado, Kat Graham, Method Man e Retta, per un'uscita prevista in determinati cinema americani il prossimo 20 ottobre, per poi sbarcare in VOD il 24 dello stesso mese.