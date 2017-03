Where'd You Go Bernadette?: Kristen Wiig è in trattativa per unirsi al cast

forse reciterà nel film diretto dae tratto dal romanzo di, che già vede tra gli attoricome protagonista. Dalle indiscrezioni trapelate Wiig, potrebbe ottenere uno dei ruoli principali. Le riprese dovrebbero iniziare in estate.

La storia tratta la vicenda di una donna architetto di nome Bernadette Fox (Cate Blanchett), che scompare prima di una vacanza di famiglia in Antartide. Bernadette aveva ottenuto grande notorietà in passato nel suo ambito lavorativo, ora però vive da reclusa. E' la figlia quindicenne Bee la voce narrante, ed è lei, con il marito di Bernadette, a partire per cercarla una volta data per dispersa. La Wiig sarebbe in lizza per interpretare il ruolo della vicina di casa Audrey, una madre ipertesa che infastidisce non poco Bernadette.

L'ultima stesura del copione è stata fatta da Holly Gent Palmo e Vincent Palmo Jr., insieme al regista Linklater. Precedentemente gli sceneggiatori dovevano essere Scott Neustadter e Michael H. Weber. La produzione è di Ellison, Jacobson, e Brad Simpson della Color Force.