Wheelman: ancora un trailer per il film Netflix con Frank Grillo

Netflix ha diffuso in streaming un ultimo trailer ufficiale per, thriller d’azione conprotagonista che debutterà sulla piattaforma digitale il prossimo 20 ottobre.

Scritto e diretto da Jeremy Rush, si tratta di un thriller duro e crudo che segue le peripezie di un uomo bloccato in una fuga ad alto rischio in seguito a una rapina andata terribilmente male. Con l’auto piena di soldi e la sua famiglia in linea, il tempo per risolvere la situazione si esaurisce inevitabilmente e l’unica persona di cui può fidarsi è la sua figlia quattordicenne.

Il film è prodotto da Joe Carnahan, regista di Die Hard – Trappola di cristallo e The Grey, che ha paragonato il film ad alcuni dei più memorabili film di fuga in auto degli anni Settanta: “Quello che mi piace di Wheelman è la sua brutale semplicità e il fatto che si tratti in realtà di una storia padre-figlia mascherata da action-movie. C’è questa sensibilità da film anni Settanta, nella scia di Punto zero, Bullit o Driver, l’imprendibile. La qualità della scrittura poi mi ha ricordato quella dei romanzi di Jim Thompson o Donald E. Westlake”.