What Happened to Monday: online il trailer con Noomi Rapace!

What Happened to Monday è il nuovo filmin cuiinterpreta sette sorelle identiche. Adesso è online il trailer della pellicola, date un'occhiata!

Netflix ha appena rilasciato il trailer del suo thriller sci-fi What Happened to Monday, che vede nel cast anche Willem Dafoe (Spider-Man, Il Paziente Inglese) e Glenn Close (Attrazione Fatale).

In un futuro non troppo lontano, dove la fame e il sovrappopolamento hanno costretto i governi a legiferare la politica di "un solo figlio a coppia", sette sorelle identiche vivono un'esistenza da fuggiasche, sempre inseguite dal Child Allocation Bureau. Questo particolare ufficio, diretto dalla fiera Nicolette Cayman (Glenn Close), forza le famiglie ad attenersi ai piani governativi e cerca di smascherare le sorelle, che si nascondono tutte dietro l'identità unica di Karen Settman (Noomi Rapace). Protette dal nonno (Willem Dafoe), che le ha cresciute dando loro i nomi dei giorni della settimana - Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday e Sunday -ognuna di loro può uscire una volta a settimana soltanto, usando la loro identità comune, ma possono essere loro stesse solamente nella "prigione" che è il loro appartamento. Questo fino al giorno in cui Monday non torna a casa...

Diretto dal regista Tommy Wirkola, il film è scritto da Max Botkin e Kerry Williamson e arriverà su Netflix a partire dal 18 agosto.