Westworld: Jonathan Nolan sulla nuova stagione e il rapporto con i fan

Al 34esimosi è tenuta sabato sera una conferenza dei creatori del serial. Basata sul film del 1973 diretto da, la serie fantascientifica ha disseminato numerosi indizi per gli spettatori sul futuro che attende il parco di divertimenti dei robot, e la nuova stagione è tuttora un mistero.

Alla conferenza hanno partecipato i co-creatori della serie Jonathan Nolan e Lisa Joy, insieme con il produttore esecutivo Robert Patino, ed erano inoltre presenti i membri chiave del cast, tra cui Evan Rachel Wood, Thandie Newton, Ed Harris, James Marsden e Jimmi Simpson, che hanno discusso la loro decisione di prendere parte al progetto. "Ci siamo tutti posti un sacco di domande sullo scopo di questa serie, ma mi sono abituato a non avere tutte le risposte", ha dichiarato Marsden. "L'entusiasmo è una cosa meravigliosa, ma quando lasci che sia lo show a svelarsi a te, è molto più soddisfacente."

Con l’esordio della seconda stagione di Westworld fissata per il 2018, i creatori della serie hanno esitato a fornire degli spunti su quello che ci aspetta. "È un musical," ha scherzato Nolan sul tema della prossima stagione. "Ci sarà una storia, e c’entrerà con la metafisica a un certo punto" ha rivelato invece Patino. "Stiamo scrivendo in questo momento - siamo terribilmente entusiasti di quello che stiamo scrivendo", ha continuato Nolan. "Reddit ha già capito il colpo di scena del terzo episodio, quindi lo stiamo cambiando in questo momento."

I social media è stato un importante argomento di conversazione di Nolan, che si è rivelato come un frequentatore di Reddit, e che ha spiegato come la serie abbia stimolato la collaborazione dei fan per venire a capo dei numerosi misteri. Inifine, sulla possibilità che l’Uomo in Nero interpretato da Ed Harris possa passare nel mondo dei samurai, "È l’Uomo in Nero, non L'uomo nel costume da Samurai", ha scherzato Nolan. "I samurai non indossano cappelli."