Wes Anderson presenta il suo prossimo progetto: Isle of Dogs

è tornato tra noi! Dopo il successo di critica e pubblico del suo ultimo (e, a detta di molti, migliore) film,, il regista hipster di Hollywood ci presenta ora il suo nuovo progetto:

In questo video, girato ovviamente in puro stile Andersoniano (inquadratura centrale, rottura della quarta parete e un personaggio che sbuca lateralmente da una porta), il buon Wes svela il cast al gran completo; e, non c’è che dire, i nomi sono davvero importanti: Bryan Cranston, Bill Murray (ovviamente), Jeff Goldblum (che ritorna a lavorare col regista dopo Gran Budapest Hotel), Scarlett Johannson, Tilda Swinton (anche lei alla seconda collaborazione consecutiva con Anderson), Harvey Keitel, Frances McDorman e persino Yoko Ono. Oh, ed Edward Norton!

Il film è un progetto di animazione in stop-motion che, come Fantastic Mr. Fox, seguirà le vicende di alcuni strani animali parlanti (e doppiati dal ricco cast). Ovviamente in questo caso avremo a che fare con cani e non più con volpi. Ci saranno anche i padroni umani o sarà un mondo animal-only? Questo ancora non si sa.

Oltre che presentare il film, Wes Anderson ha anche annunciato l’inizio di una campagna di raccolta fondi per la Film Foundation, creata negli anni novanta da Martin Scorsese per il restauro e la distribuzione di alcuni grandi classici del cinema, o anche di film più sconosciuti: il regista spiega quanto sia importante salvare queste pellicole che, molto spesso, rischiano di scomparire per sempre. La fondazione, tra l’altro, collabora spesso con la Cineteca di Bologna, il centro di restauro italiano e uno dei più prestigiosi al mondo.

Se dunque volete donare per questa buona causa, potete farlo andando a questo indirizzo. Tra i vari donatori, alcuni riceveranno anche premi per il loro buon cuore. Il primo premio comprende persino la possibilità di visitare il set di Isle of Dogs e di seguire le riprese del film; inoltre c’è anche la possibilità di prestare la propria voce a uno dei cani della pellicola, entrando così, di fatto, nel cast del film, accanto a tutte le star di cui sopra.