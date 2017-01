Weightless di Terrence Malick ha un nuovo titolo e una prima foto

Michael Fassbender, Ryan Gosling e Rooney Mara sono i primi a comparire ufficialmente per il nuovo film di Terrence Malick, che ora ha anche una data d'uscita.

Si chiamerà Song to Song il nuovo film di Terrence Malick, non Weightless come annunciato proprio qualche giorno fa. La storia si svilupperà a Austin in Texas attorno alla vita di due coppie, la prima formata da da Faye, Rooney Mara, scrittrice di canzoni e BV (Ryan Gosling), la seconda dal magnate della musica Cook, interpretato da Michael Fassbender, e la sua cameriera Natalie Portman. Il mondo del rock and roll e della musica farà da cornice a seduzioni e tradimenti.

Nella prima foto pubblicata del film, l'unica a mancare è la Portman, mentre gli altri tre attori compaiono in piano americano intenti a guardare fuori dall'inquadratura. Song to Song ha una data di rilascio ufficiale: 17 marzo 2017 e sarà distribuito dalla Broad Green Pictures.