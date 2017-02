We go on: online diffuso un trailer esclusivo ufficiale

JoBloMovie ha diffuso online un nuovo trailer esclusivo di, l'horror diretto dache ha fatto il suo debutto in sala nel 2016 e che presto arriverà anche nelle sale cinematografiche giapponesi. Il film ha ottenuto un buon successo in patria e si appresta quindi a fare il suo debutto nel mercato orientale.

Si tratta del secondo trailer, dopo quello distribuito un anno fa. We go on vede un giovane, Miles Grissom, paralizzato dalla paura di morire. Grissom decide di offrire dei soldi alla prima persona che gli dimostri quale sia la destinazione e in che cosa ci trasformeremo dopo la morte. Il tutto mostrandogli un angelo, un fantasma o un demone. Miles cerca risposte. La rosa dei candidati si restringe presto a uno scienziato, un medium e un imprenditore. Insieme alla sua protettiva madre, Miles s'imbarcherà in un viaggio destinato da diventare un incubo inimmaginabile.

Diretto da Jesse Holland e Andy Mitton, We go on comprende nel cast David Bickford, Annette O'Toole, John Glover, Justin Carpenter, Norio Chalico, Jay Dunn, Cassidy Freeman e Clark Freeman.