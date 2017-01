We don't belong here: online il trailer del film con Anton Yelchin

La Sony ha diffuso online il trailer di, pellicola diretta dacon protagonistie il compianto. Girato nel 2014, il film è uno degli ultimi lavori girati da Anton Yelchin, scomparso in circostanza assurde la scorsa estate in California all'età di 27 anni.

We don't belong here racconta la storia di Nancy Green, mamma di una famiglia disfunzionale che si spingerà oltre i propri limiti quando il figlio Maxwell improvvisamente scomparirà.

Diretto da Peer Pedersen, We don't belong here comprende nel cast Catherine Keener, Kaitlyn Dever, Anton Yelchin, Riley Keough, Annie Starke, Cary Elwes, Maya Rudolph, Justin Chatwin, Molly Shannon e Austin Abrams.

Il film arriverà nelle sale americane il prossimo 4 aprile.