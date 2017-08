Watchmen: Jackie Earle Haley spiega perché non è stato realizzato un sequel

Non che ce ne fosse veramente il bisogno, ma si sa come funziona Hollywood: se un film ha successo, ecco che si sfornano sequel, spin-off e prequel. Fortunatamente (o sfortunatamente? Dipende da che punto di vista abbiate!)non è andato cosi bene al botteghino.

Quindi la possibilità di vedere un sequel o un prequel sono sfumate quasi subito. Eppure, per quanto può sembrare assurdo per i puristi dell'immortale graphic-novel di Alan Moore, era stato preso in considerazione un sequel e non è stato realizzato non perché il film non abbia incassato a sufficienza ma per alcuni problemi tra major.

Lo rivela Jackie Earle Haley a.k.a. Rorschach nella pellicola di Zack Snyder: "Da quanto ho capito, l'unica cosa che li ha bloccati dal realizzare un sequel è stato questo problema tra Warner Bros. e Paramount Pictures su chi avesse veramente i diritti".

Adesso HBO sta preparando comunque un serial tv. Ma senza Snyder.