Watchmen: arriva il film animato vietato ai minori?

Il graphic-novel del 1986, dell'autore, è probabilmente uno dei fumetti più amati ed acclamati di tutti i tempi., dopo numerosi tentativi da parte di vari filmaker, riuscì a portare sul grande schermo la storia.

Il film non fu un grandissimo successo al box-office - era vietato ai minori ed uscì in un'epoca in cui i cinecomics R rated non erano ancora 'ben visti' come oggi -, ma divenne un cult, nonostante svariate critiche dai fan del fumetto originale.

Ora FilmBuffOnline svela che la Warner Bros. Pictures - o meglio, la sua divisione animata - sarebbe interessata a realizzare una versione animata di Watchmen che sia fedele al materiale di partenza e, dunque, vietato ai minori. Ovviamente, questo finirebbe per essere una pellicola destinata solo per il mercato home video come parte dei classici film d'animazione DC distribuiti dalla Warner.

Vi terremo aggiornati.