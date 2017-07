Uno degli attori più eclettici e presenti della saga di Star Wars è stato confermato nel cast Han Solo - A Star Wars Story . Si tratta di, che nei numerosi film del franchise ha interpretato svariati ruoli, da Wicket ne Il ritorno dello Jedi fino a Weeteef Cyu-Bee in Rogue One: A Star Wars Story uscito alla fine del 2016.

Ron Howard attraverso Twitter ha assicurato la presenza di Davis nel film e per entrambi si tratta di un nuovo progetto insieme dopo Willow, film fantasy del 1988, prodotto da George Lucas.

Warwick Davis è principalmente noto al cinema per i ruoli in Star Wars e per quelli di Filius Vitious e Unci-Unci nella saga di Harry Potter oltre che per aver interpretato Marvin, il paranoico in Guida galattica per austoppisti.