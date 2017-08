Wonder Woman: annunciata l'uscita dell'edizione home video

ha ufficializzato l'uscita della versione home video di, il film diuscito il primo giugno scorso. Il film uscirà in versione

Wonder Woman uscirà in edizione home video il prossimo 12 ottobre. Le edizioni Blu-Ray e 4K includeranno anche immagini del making of, interviste alla regista e ai creatori del film. In più, conterranno anche la colonna sonora del film in Dolby Atmos, remixata specificamente per l'Home Theater - per sentire al meglio questo formato, però, ci si dovrà dotare di un ricevitore AV abilitato al Dolby Atmos e casse aggiuntive.

Warner Bros. ha anche annunciato, così come per Batman v Superman: Dawn of Justice e Suicide Squad, un'edizione speciale Blu-Ray in versione Digibook, contenente un libretto esclusivo di 70 pagine sul film.

Prima della versione retail, inoltre, dal 14 settembre Wonder Woman sarà disponibile in digitale su tutte le piattaforme: iTunes, Google Play, TIMvision, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store, Microsoft Film & TV.

Infine, Dal 28 settembre il film sarà disponibile a noleggio su tutte le piattaforme digitali e su Infinity, Premium Play e SKY Primafila.