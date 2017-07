Warner Bros. sta sviluppando uno spin-off su Joker & Harley Quinn?

Con tutti questi rumor negativi sull'Universo Cinematografico DC Comics, che stanno circolando in queste ore, arriva ora una voce di corridoio più positiva (o, almeno, dipende da voi!). La Warner starebbe sviluppando un nuovo spin-off di

ScreenRant rivela che lo studio sta sviluppando, infatti, uno spin-off dedicato totalmente a Joker & Harley Quinn. Non è chiaro quale sia la trama, né ci sono dettagli su sceneggiatori coinvolti o potenziali date di uscita; quel che è sicuro è che Jared Leto dovrebbe tornare ad interpretare Joker mentre Margot Robbie sarà nuovamente Harley Quinn.

Ricordiamo che la Quinn dovrebbe apparire anche in Gotham City Sirens, altro spin-off di Suicide Squad in fase di sviluppo, in cui la villain sarà affiancata da Poison Ivy e Catwoman.

Attendiamo di scoprire se il rumor si rivelerà vero o meno!