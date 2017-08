Warner Bros. sta sviluppando un film sulle origini del Joker senza Jared Leto

Arriva - un po' a sorpresa - la notizia dello sviluppo di un nuovo film targatoincentrato su uno dei più famosi villain della casa editrice. Deadline conferma che la Warner Bros. Pictures sta sviluppando una pellicola sulle origini del, l'arcinemico di Batman.

Questo film, però, non sarà parte dell'Universo Cinematografico DC Comics. Stando al report, il film sarà il primo di una nuova serie prodotta da una nuova etichetta (ancora senza un nome ufficiale) che tenterà di espandere la filmografia DC creando nuove storie uniche con attori differenti.

E per questo, Jared Leto, interprete del Joker in Suicide Squad e nell'Universo Cinematografico DC, non riprenderà il ruolo del villain nella pellicola; la Warner Bros. sta già cercando un altro attore per impersonare il famoso nemico di Batman.

Todd Phillips (Una notte da leoni) produrrà il film e dovrebbe dirigerlo; Phillips si sta occupando anche della sceneggiatura, che firmerà insieme a Scott Silver (8 Mile). Tra i produttori figurerà anche Martin Scorsese. Infatti, sempre secondo l'autorevole Deadline, il film prenderà ispirazione dai classici di Scorsese, tra i quali Taxi Driver, per raccontare "una storia hard-boiled ambientata nella Gotham City dei primi anni '80".

Insomma, questa nuova serie di film DC co-esisterà con quelli ambientati nell'Universo Cinematografico della DC. Quindi, preparatevi a vedere due Joker differenti al cinema nei prossimi anni!