Warcraft: il regista Duncan Jones aspetta notizie dalla Legendary per un sequel

Hollywood ha da sempre un cruccio che la attanaglia, riuscire a rompere la "". Gli adattamenti live-action dei videogiochi non riescono a incontrare il favore del pubblico e a trarre abbastanza profitto per continuare il franchise.

Molti hanno tentato, alcuni hanno trovato un pubblico, ma finora, nessuno di loro è stato ritenuto un successo su tutta la linea. Uno dei due ultimi film (l'altro è il dimenticabile Assassin’s Creed) a cui i fan hanno affidato le loro speranze l'anno scorso era Warcraft - L'inizio di Duncan Jones, ovviamente basato sul mondo fantasy visto nei famosi MMORPG Warcraft e World of Warcraft di Blizzard.

La pellicola è stata accolta con recensioni mediocri e non ha incassato abbastanza al botteghino statunitense (anche se è andata molto bene all'estero) da giustificare un immediato sequel, quindi non avevamo molte notizie in merito. Oggi, tuttavia, Duncan Jones ci ha fornito un aggiornamento tramite il suo profilo Twitter personale, affermando di essere ancora in attesa di notizie dalla casa di produzione, la Legendary Entertainment, sulla possibilità di un sequel. Potete vedere il tweet in questione in calce alla notizia.

Con Warcraft - L'inizio, Duncan Jones si è tenuto molto fedele al mondo originale dei videogiochi, e lo ha fatto in modo da non alienare i non-fan, cosicché chi non conosceva già il materiale di partenza non si sentiva soverchiato da strizzatine d’occhio o riferimenti arcani senza la dovuta introduzione. Sicuramente aveva alcuni difetti, non ultimo l’utilizzo della CGI, ma questo franchise ha ancora molto potenziale inespresso. Oltre a Game of Thrones, si sente la mancanza di grandi franchise fantasy al cinema in questi giorni, e Warcraft potrebbe colmare questa lacuna.

Mentre aspettiamo che Jones riceva il via libera dalla Legendary Entertainment, sembra che fino ad allora la prossima grande speranza per rompere la "maledizione dei videogame movie" sarà il nuovo Tomb Raider con protagonista Alicia Vikander.