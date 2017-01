Warcraft: Blizzard rilascia design alternativi per elfi e nani

, uno degli artisti principali della Blizzard Entertainment, ha rilasciato alcuni artwork utilizzati per sviluppare i personaggi del film di

L'artista lavora allo studio dei personaggi di Warcraft fin dal 2007, e sta creando da allora alcuni artwork che sviluppano creature mitologiche come orchi e nani, tra le principali per la mitologia fantastica targata Blizzard.

Tra quelli che Wei Wang ha rilasciato ci sono anche dei design alternativi dei personaggi di Durotan, Draka (la compagna di Durotan), Gul'dan, Blackhand, Mediyh e tantissimi altri.

Warcraft: l'inizio è diretto da Duncan Jones (Moon, Source Code) e scritto da Charles Leavitt (In the Heart of the Sea, Blood Diamond). Tra i protagonisti del film troviamo Travis Fimmel (Vikings), Paula Patton (Mission Impossible: Ghost Protocol), Dominic Cooper (Captain America: The First Avenger) e Ben Foster (Lone Survivor).