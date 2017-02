War On Everyone: il red band trailer del film con Alexander Skarsgård

Online è stato diffuso dalla Seban Films il red band trailer di, pellicola che per protagonisti. Il film, presentato alla Berlinale 2016 è diretto dae uscirà in un numero selezionato di sale cinematografiche americane dal prossimo 5 febbraio, successivamente in tutti gli Usa.

Il film racconta le vicende di due poliziotti corrotti del New Mexico che sono decisi a incastrare qualsiasi criminale si metta sulla loro strada. Tuttavia la cosa prenderà una brutta piega quando inizieranno a intimidire qualcuno più pericoloso e potente di loro.

Diretto da John Michael McDonagh, War On Everyone comprende nel cast Alexander Skarsgård, Michael Peña, Theo James e Tessa Thompson.

La release italiana non è stata ancora ufficializzata.