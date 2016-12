War on Everyone: online il nuovo trailer del film

Da poco è stato diffuso in rete il nuovo trailer che ci consente di dare un ulteriore sguardo al film di prossima uscita che porta il titolo di, che porterà insieme sui grandi schermi cinematografici gli attori protagonisti. Il filmato è disponibile dopo il salto, in calce alla news.

Il film è il terzo tentativo alla regia di John Michael McDonagh (The Guard, Calvary), che si è anche occupato della stesura della sceneggiatura della pellicola.

Skarsgard e Pena vestono i panni di Terry e Bob, due poliziotti corrotti che cercano di ricattare e porre sotto il loro controllo ogni criminale che incontrano. Ma, impegnati nei loro intrighi, scoprono una cospirazione più grande quando si imbattono in un un gestore di strip-club, Birdwell, impersonato da Caleb Landry Jones (X-Men: First Class) e il suo boss, James Mangan, che porta il volto di Theo James (Divergent's).

Come potete vedere qui sotto, nel nuovo trailer di War on Everyone, sono presenti anche Tessa Thompson, Stephanie Sigman, Malcolm Barrett e Paul Reiser.

La pellicola ha un'uscita prevista per il 5 gennaio su DIRECTV, seguita da un rilascio limitato nei cinema e On Demand il 3 febbraio.