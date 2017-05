War Machine: sono usciti un nuovo trailer e una key art

, film di, arriva il 26 maggio in streaming sulla piattaforma, ed è stato appena rilasciato un nuovo trailer, con anche una key art. La regia è di

Il film originale Netflix si basa sul libro “The Operators: The Wild & Terrifying Inside Story of America’s War in Afghanistan", del giornalista Michael Hastings.

La sinossi: un Generale dell'esercito pluridecorato, si comporta come una vera rock star all'interno del suo commando delle forze NATO di base in Afghanistan. Una giornalista abbatterà la sua sicurezza in sé stesso.

Nel cast di War Machine: Brad Pitt, Tilda Swinton, Sir Ben Kingsley, Anthony Michael Hall, Topher Grace, Will Poulter, Lakeith Stanfield, John Magaro, Emory Cohen, RJ Cyler, Alan Ruck, Scoot McNairy e Meg Tilly. Ian Bryce, Dede Gardner, Jeremy Kleiner e Brad Pitt sono i produttori. James Skotchdopole è produttore esecutivo.