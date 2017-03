War Machine: un inedito Brad Pitt nel trailer ufficiale del film Netflix!

ha rilasciato un nuovo trailer di, che vede protagonistanei panni di un generale pluridecorato alle prese con le manovre politiche della guerra in Afghanistan. Trovate lo sferzante trailer subito dopo il salto!

War Machine racconta un’assurda storia di guerra dei nostri tempi, sceneggiata e girata da David Michôd (Animal Kingdom), che partendo dal punto di vista di un generale americano ci svela in parte la verità e in parte una parodia della nostra realtà, lasciando allo spettatore la decisione su dove si collochi il confine tra tra le due parti, sempre più offuscato al giorno d’oggi. Quella di David Michôd è l'esplorazione dell’ascesa di un leader nato proprio nel cuore oscuro della follia che si è sviluppata in Afghanistan. A guidare la storia troviamo un brillante Brad Pitt che veste panni del carismatico generale a quattro stelle Dan McMahon, ispirato al vero generale Stanley McChrystal, che balzò come una rock star al comando delle forze NATO in Afghanistan, solo per essere spodestato dalle indagini senza esclusione di colpi di un intraprendente giornalista di guerra.

Il film originale Netflix è basato sul libro “The Operators: The Wild & Terrifying Inside Story of America’s War in Afghanistan”, scritto dal compianto giornalista Michael Hastings, morto misteriosamente in un incidente d’auto nel 2013 a Los Angeles.

Nel cast di prim’ordine di War Machine troviamo oltre al protagonista Brad Pitt nei panni del generale Dan McMahon, anche Tilda Swinton, Sir Ben Kingsley, Anthony Michael Hall, Topher Grace, Will Poulter, Lakeith Stanfield, Emory Cohen, John Magaro, RJ Cyler, Alan Ruck, Scoot McNairy e Meg Tilly. Ian Bryce e Dede Gardner di Plan B, Jeremy Kleiner e Brad Pitt sono i produttori della pellicola. James Skotchdopole è invece il produttore esecutivo.

War Machine sarà rilasciato internazionalmente in esclusiva su Netflix il 26 maggio 2017, in tutti i paesi in cui è disponibile il sito del servizio di streaming.