War - Il Pianeta delle Scimmie, Woody Harrelson sul film

L'attore è stato coinvolto anche nello spin-off di Star Wars su Han Solo : "È strabiliante. Non mi sarei mai aspetto di avere questa opportunità [...] Mi sento benissimo per essere entrato a farne parte [di Star Wars] è una cosa fantastica". Naturalmente non si è sbottonato in alcun modo sulla storia: "È tutto più o meno top secret sullo script e la storia. Sarà bello essere il mentore di Han Solo".

Woody Harrelson è tra gli attori più versatili di Hollywood, il suo ultimo lavoro l'ha visto impegnato sul set del franchising Il Pianeta delle Scimmie . "Ero spaventato all'inizio, devo ammettere [...] Era come andare a lavorare in città, letteralmente. E probabilmente tutte quelle persone e le dozzine di camere [...] tecnicamente era tutto pazzesco. E ho amato Andy Serkis, che è un attore straordinario".

