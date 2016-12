War - Il Pianeta delle Scimmie, il ritorno di uno storico personaggio

Si tratta di Nova, personaggio femminile nel film originale del 1968 interpretato da Linda Harrison. Nel trailer abbiamo invece intravisto, per qualche breve instante, una ragazza giovanissima, bionda e muta; EW ha confermato che si tratta dello stesso personaggio, al quale dona il volto Amiah Miller . "La battaglia non si svolge solo tra gli esseri umani e le scimmie, ma anche all’interno dell'anima di Cesare. La ragazza rappresenta la sua ancora di salvezza per la sua empatia e, in mancanza di un termine migliore, del suo lato umano”, aveva detto il regista Matt Reeves.

Altri contenuti per War for the Planet of the Apes