The War - Il Pianeta delle Scimmie, ecco il nuovo trailer ufficiale

In questo terzo film, Cesare e le scimmie del suo branco si ritrovano nel mezzo di un conflitto sanguinolento. Dall'altra parte c'è il Colonnello, uno spietato essere umano alla guida di un esercito pronto a sterminarli. Dopo numerose perdite, Cesare deve fare i conti con i suoi istinti più oscuri e vendicare i suoi simili. Una volta faccia a faccia, Cesare ed il Colonnello si scontreranno in una battaglia che determinerà il futuro di entrambe le specie.

Come previsto, la Twentieth Century Fox ha diffuso in rete un nuovo full trailer ufficiale da, nuovo capitolo dell'acclamata saga prequel de Il Pianeta delle Scimmie. Potete visionarlo dopo il salto.

