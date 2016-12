War - Il Pianeta delle Scimmie: diffuso online un nuovo concept art

Laha ricostruito lentamente ma inesorabilmente un franchise di enorme successo con il suo reboot del, riuscendo a far appassionare fan vecchi e nuovi alle vicende di. Ora lo studio ha rilasciato un nuovo concept art che collega la nuova serie alla mai dimenticata saga originale.

In War - Il Pianeta delle Scimmie, Cesare si trova da due anni a dover condurre una lunga e dura battaglia con l’umanità, finendo col dover prendere misure drastiche se vuole far sopravvivere il suo popolo. L'obiettivo finale è quello di eliminare dall'equazione il capo delle forze umane, lo spietato Colonnello interpretato da Woody Harrelson. Durante il viaggio per riuscire nell’impresa, tuttavia, si imbatterà in una ragazza muta, una scena che viene raffigurata nei nuovi concept art del film rilasciati in esclusiva da Entertainment Weekly.

Il concept art mostra un gorilla interagire con la bambina, che si chiama Nova (interpretata per l’occasione da Amiah Miller). Nova avrà una parte importante nell’arco narrativo di Cesare nel film, e il regista Matt Reeves si è sbottonato a riguardo: "La battaglia non si svolge solo tra gli esseri umani e le scimmie, ma anche all’interno dell'anima di Cesare. La ragazza rappresenta la sua ancora di salvezza per la sua empatia e, in mancanza di un termine migliore, del suo lato umano."

Il suo significato, tuttavia, non si esaurisce in questo importante collegamento con Cesare, dato che lei è anche un personaggio tratto direttamente dai film originali. Nova è stata interpretata sia nel Pianeta delle Scimmie originale che ne L’Altra Faccia del Pianeta delle Scimmie da Linda Harrison, e ha accompagnato Charlton Heston nelle sue avventure. Si tratta quindi di uno dei collegamenti più importanti con la serie originale, e sarà interessante vedere se War - Il Pianeta delle Scimmie ci mostrerà qualche altro rimando alla saga originale.

War - Il Pianeta delle Scimmie uscirà nelle sale cinematografiche il 14 luglio 2017.