War - Il Pianeta delle Scimmie, un assaggio del nuovo trailer in arrivo domani

È stato annunciato per domani l'arrivo di un nuovo full trailer ufficiale dell'atteso, terzo capitolo della trilogia prequel del franchise diretto ancora da

Come ormai avviene sempre, per l'occasione è stata rilasciata online un'anteprima di pochi secondi riportata sopra che mostra scene inedite del film con protagonisti Woody Harrelson e Andy Serkis, quest'ultimo nei panni di Cesare in performance capture.



In War - Il Pianeta delle Scimmie, la colonia comandata proprio da Cesare si ritroverà coinvolta in una feroce battaglia con un esercito di umani guidati da uno spietato colonnello (Harrelson), che metterà a dura prova il leader delle scimmie e la sopravvivenza di queste sulla Terra.



Nel cast del film vedremo anche Judy Greer, Steve Zahn e Ty Olsson, per un'uscita prevista nelle nostre sale il prossimo 16 luglio.