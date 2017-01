Voice from the stone: in rete le foto della nuova pellicola con Emilia Clarke

Laha condiviso le prime immagini direttamente dal thriller intitolato, che uscirà sale selezionate e On Demand digitale HD nel corso dei prossimi mesi. Come sempre, potete trovare tutte le nuove foto del film, dopo il salto, in calce alla notizia.

L'uscita nei cinema della pellicola è fissata per il 28 aprile di quest'anno.

Voice From the Stone vede nel ruolo della protagonista l'attrice Emilia Clarke, star di Game of Thrones e Marton Csokas, che ha fatto parte del cast de Il Signore degli Anelli: La compagnia dell'anello. Eric D. Howell fa il suo debutto alla regia con la sceneggiatura scritta da Andrew Shaw e basata sul romanzo italiano La Voce Della Pietra di Silvio Raffo.

Il film sarà un thriller inquietante ambientato in un castello isolato della Toscana del 1950. Qui verrà raccontata la storia di Verena, una giovane infermiera determinata, che viene assunta per aiutare il giovane erede muto che vive all'interno del castello. Ma più Verena lo osserva, più si convince che il giovane è caduto sotto l'incantesimo di un essere potente e ultraterreno intrappolato nelle pareti di pietra della villa e che rapidamente la coinvolgerà in questo legame soprannaturale.