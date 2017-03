Voice from the Stone: Emilia Clarke nel trailer del thriller

La Momentum Pictures ha diffuso online il trailer di, pellicola pronta a sbarcare al cinema negli Stati Uniti e nel resto del mondo sulle piattaforme on demand. Il film è diretto dall'esordientee vede come protagonista l'attrice, principalmente nota per il suo ruolo nella serie

Emilia Clarke è la protagonista del film, di cui abbiamo visto recentemente alcuni scatti, tratto dal romanzo italiano scritto da Silvio Raffo e intitolato La Voce della Pietra.

Ambientata negli anni '50, la trama si svolge in un remoto castello della Toscana. La giovane infermiera Verena giunge sul posto per occuparsi di Jacob, tormentato a causa della scomparsa della madre. La ragazza scoprirà presto la presenza di oscure forze maligne.

Emilia Clarke, inteprete del personaggio di Daenerys Targaryen ne Il Trono di Spade, al cinema è nota per le sue partecipazioni a film come Dom Hemingway di Richard Shepard, Terminator Genisys di Alan Taylor e Io prima di te con Sam Claflin, per la regia di Thea Sharrock.