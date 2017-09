Secondo quanto scrive MovieHole il film su Flashpoint influenzerà Shazam! , pellicola entrata in fase di pre-produzione. Flashpoint è stato annunciato recentemente dalla Warner Bros. anche se la data d'uscita è ancora un'incognita e alcune voci parlano di un possibile debutto nelle sale nel 2020. Il collegamento sarà anche con Flash, a quanto pare.

MovieHole sostiene che i cambiamenti alla linea temporale con Flashpoint avranno ripercurssioni su Shazam! e su altri film della DC anche se bisogna capire quanto saranno importanti queste influenze.

Al momento in realtà sono soltanto dei rumor mentre procedono spediti i lavori per Shazam! con l'uscita prevista per l'aprile 2019.

Al momento l'unica certezza è la non presenza nel film di Dwayne Johnson nei panni di Black Adam.