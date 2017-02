Vita & Virginia: Eva Green e Gemma Arterton nel cast

Stando alle ultime indiscrezioni,, che da poco abbiamo visto in, sono state scelte per recitare nella nuova pellicola biografica che porterà il titolo di, un romantico racconto sulla vita di

Vita & Virginia sarà incentrata sulla relazione lesbica tra la celebre romanziera Virginia Woolf, che sarà impersonata da Eva Green,e la scrittrice Vita Sackville-West, che porterà il volto di Gemma Arterton, che durò per più di dieci anni a partire dal 1922. La loro relazione fu una fonte diretta d'ispirazione per la stesura del romanzo classico del 1928 intitolato Orlando e scritto da Virginia Woolf.

Basato sull'opera teatrale dell'attrice Eileen Atkins, il film sarà diretto da Chanya Button e prodotto da Katie Holly e Evangelo Kioussis.

Il personaggio è già stato portato in precedenza sui grandi schermi, un esempio è quello di Nicole Kidman, che indossò i panni della Woolf nel film The Hours nel 2002, ruolo grazie al quale vinse un Academy Award.