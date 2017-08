Elizabeth Debicki e Isabella Rossellini nel biopic su Virginia Woolf

si sono unite al cast del biopic su Virginia Woolf intitolatoe che sarà prodotto dalla Protagonist Pictures.

Il film è stato annunciato oggi da Dave Bishop, CEO di Protagonist, e la produzione ha stretto un accordo con Thunderbird Releasing per distribuirlo nelle sale del Regno Unito. La Debicki, apparsa di recente in Guardiani della Galassia Vol.2 e Operazione U.N.C.L.E., interpreterà la celebre scrittrice, mentre Gemma Arterton sarà Vita Sackville-West, donna con cui ebbe una relazione all’epoca proibita. Il ruolo della Rossellini all’interno della storia, invece, non è ancora stato rivelato.

Ambientato nella Londra degli anni Venti, il film sarà diretto da Chanya Button (Burn Burn Burn) su una sceneggiatura firmata dalla stessa regista con Eileen Atkins sulla base della commedia di Broadway andata in scena per la prima volta a Londra nel 1993. La trama prende spunto dal carteggio sentimentale tra le due protagoniste. Inizialmente la parte della Woolf era stata assegnata a Eva Green.