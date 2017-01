Vin Diesel è in gran forma nel video backstage di xXx: Return of Xander Cage

Il terzo capitolo del franchise nato dopo il film d’azionevedrà il ritorno dello storico protagonista, interpretato sempre da. Proprio l’attore è protagonista, tra gli altri, del video backstage pubblicato oggi.

Xander Cage tornerà dall’esilio che si era imposto. Vin Diesel si scontrerà con il pericoloso guerriero Xiang, interpretato da Donnie Yen, in una corsa per recuperare una misteriosa arma conosciuta come il Vaso di Pandora.

Questo nuovo episodio della saga di xXx sembra voler sviluppare un mondo narrativo molto più complesso dei film precedenti. Come sarà stato girare il film? Scopritelo con noi guardando il video backstage, disponibile come sempre in fondo alla notizia.

xXx: Return of Xander Cage arriverà al cinema a fine Gennaio, restate con noi per tutti gli aggiornamenti. Buona visione!