Viaggio Allucinante: Guillermo del Toro inizierà le riprese del remake nel 2018

dirigerà il prossimo remake di Viaggio Allucinante (titolo originale) a partire dall'autunno 2018, facendo slittare di un po' le date previste precedentemente.

La notizia che il regista di Hellboy ha firmato il contratto per dirigere Viaggio Allucinante risale a più di un anno fa e adesso Deadline riporta che la pellicola della 20th Century Fox e Lightstorm Entertainment, l remake di Fantastic Voyage, slitta al 2018 a casa degli impegni di del Toro con la promozione di The Shape of Water.

ll piano originale era di iniziare la produzione la prossima primavera, per un'uscita prevista per la stagione delle feste invernali del 2019, ma adesso pare che, a causa di questo ritardo, il film non lo vedremo prima del 2020.

Per girare la pellicola verrà usata la stessa tecnologia 3D che Cameron ha usato per Avatar e la storia parla di uno scienziato che sta morendo a causa di un coagulo di sangue e la sua unica possibilità di salvezza risiede nella miniaturizzazione di cinque suoi colleghi che, in una navicella chiamata Protheus, dovranno viaggiare nel suo flusso sanguigno e tentare si sbloccare il coagulo. Il film è un remake dell'originale del 1966, diretto all'epoca da Richard Fleischer con protagonisti Raquel Welch e Donald Pleasence.

Al progetto lavoreranno insieme del Toro e il suo amico di vecchia data James Cameron. Lo sceneggiatore sarà David Goyer (Batman Begins). Cameron, Jon Landau, e Rae Sanchini sono ache produttori della pellicola e Goyer serve come produttore esecutivo.