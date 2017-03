Via libera al remake del cult horror Maniac Cop

, il film horror di culto del 1988 del regista, (con protagonista il defunto attoree la partecipazione di) era da tempo nel mirino dei produttori cinematografici per un remake, un progetto nientemeno che dell’autore danese (e fan ossessivo di film horror)).

Variety ha riportato la notizia che il film ha finalmente ricevuto il via libera per la produzione, ed inizieranno a girare la pellicola questa estate a Los Angeles, con la Wild Bunch incaricata di gestire le vendite mondiali. La Prescience MA di Merlin Funds finanzierà il film, che sarà prodotto da Nicolas Winding Refn e Space Rocket Nation, insieme alla Bold Films. Lustig e Refn saranno anche produttori esecutivi del film. Sarà interessante vedere cosa partoriranno le menti piacevolmente deviate di questi due uomini.

Come riportato precedentemente, Ed Brubaker ha scritto la sceneggiatura del remake (l'originale è stata scritta dal regista di Alive Larry Cohen) in collaborazione con Refn. Brubaker è partito come fumettista indipendente, per poi passare a lavorare per la Marvel (suo un celebre ciclo di Capitan America in cui introdusse il Soldato d’Inverno), fino ad arrivare a scrivere la sceneggiatura del film Marvel Captain America: The Winter Soldier. La pellicola sarà diretta da John Hyams, e la storia sarà ambientata nella Los Angeles contemporanea, con una donna poliziotto che cercherà di scoprire perché vi è un’improvvisa ondata di omicidi di persone apparentemente innocenti da parte di quello che si rivelerà un poliziotto in divisa.

Børglum della Space Rocket Nation ha dichiarato che Maniac Cop non sarà un film horror puro, ma piuttosto di un thriller d'azione contemporaneo e realistico. Maniac Cop segnerà la terza collaborazione tra Nicolas Winding Refn e Wild Bunch, che ha gestito le vendite internazionali di Solo Dio Perdona e The Neon Demon, entrambi in concorso al Festival di Cannes.